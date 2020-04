Castelvetrano. Furti a Triscina: arrestato giovane castelvetranese

I Carabinieri della Stazione di Marinella – guidata dal Maresciallo Salvatore Mangiaracina – con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato in abitazione, MISURACA Giampiero, castelvetranese, disoccupato e gravato da precedenti di polizia specifici.

Il particolare momento che stiamo vivendo, segnato da un’emergenza sanitaria che costringe i cittadini a permanere presso le proprie abitazioni se, da un lato, ha abbattuto l’indice della delittuosità, comportando un sensibile calo dei reati predatori, dall’altro, ha esposto i beni e le dimore presenti nelle aree più isolate del territorio a possibili aggressioni da parte di malintenzionati. Ciò è ben noto ai militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano che, nel predisporre un dispositivo rafforzato di controllo del territorio, hanno tenuto in primaria considerazione le zone di villeggiatura quasi deserte. Nel corso di uno di questi …









