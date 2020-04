Campobello. Io resto a casa ma non dimentico di onorare

Le costrizioni causa COVID 19 non ci permettono di fare adunanze, cortei, per onorare chi ci ha donato la libertà. Il 25 aprile data del risveglio della coscienza nazionale e del riscatto morale e civile italiano dopo la seconda guerra mondiale, verso la fondazione di una Nazione libera e nuova.

Una data che ci deve rammentare l’importanza di ONORARE i caduti in guerra e i reduci e di diffondere la conoscenza del nostro passato soprattutto nei confronti dei giovani.

Una rinascita che è costata sofferenza, coraggio e purtroppo il sacrificio di tante vite umane, per i valori di libertà e la convinzione di poter offrire ai loro figli un’esistenza migliore, libera e rispettabile, condizione che ai nostri giorni può apparire scontata, ma che a loro era stata negata da decenni di regime.

Nella convinzione che la memoria storica costituisca la base …









