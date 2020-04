BARI: GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE “RIGHT PRICE”. CONTROLLI A TAPPETO IN 28 COMUNI DELLE PROVINCE DI BARI E BAT PER ACCERTARE RIALZI INGIUSTIFICATI DEI PREZZI E ALTRE PRATICHE COMMERCIALI ILLECITE, CORRELATI ALL’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS. SEQUESTRATI OLTRE 12.000 PRODOTTI ANTI-CONTAGIO.

In attuazione dell’indirizzo strategico fornito dal Comando Generale della Guardia di Finanza ai Reparti territoriali e delle direttive del Comando Regionale Puglia, il Comando Provinciale di Bari ha intensificato le attività di controllo economico del territorio per contrastare le condotte di chi – approfittando dell’attuale situazione emergenziale correlata alla crescente diffusione del nuovo “coronavirus“ – pone in essere condotte speculative sui prezzi al pubblico dei prodotti anti-contagio (mascherine, igienizzanti/disinfettanti, guanti, alcool etilico denaturato, etc.), alimentari e di prima necessità (indumenti, saponi etc.) o, comunque, ricorre a pratiche commerciali illecite e fraudolente.

Tale piano di interventi di polizia economico-finanziaria si prefigge il duplice fine di sviluppare gli input acquisiti nell’ambito dell’autonoma attività investigativa svolta dai Reparti territoriali, nonché di riscontrare le numerose segnalazioni concernenti rialzi (verosimilmente) ingiustificati di prodotti della specie pervenute alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Bari.

…









Leggi la notizia completa