A Giugno la nuova Alitalia con 90 aerei. Ryanair non volerà con i posti vuoti

La nuova Alitalia pubblica sarà costituita «entro le prime settimane di giugno» e potrebbe fare parte di una nuova alleanza, non più con Delta e SkyTeam ma con Lufthansa. Sono le novità annunciate dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nell’audizione alla commissione Trasporti della Camera. Il ministro ha negato che la nuova compagnia sia molto più piccola dell’attuale: «Il range di aeromobili che transiteranno immediatamente alla newco è superiore ai 90, dai 113 di oggi».

«Patuanelli non ha detto di quanti soldi avrà bisogno Alitalia per sopravvivere. I 400 milioni di euro iniettati a Natale (che hanno portato il totale dei fondi pubblici durante il commissariamento a quasi 1,5 miliardi) sono ormai esauriti. Secondo il ministro “i 400 milioni ci consentono di arrivare alla fine di maggio, segno che il commissario ha lavorato bene nonostante le enormi perdite …









