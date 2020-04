Scrive Vittorio Alfieri, sulla riflessione di Valerio Vartolo e la “buona politica”

Caro direttore, approfitto del suo giornale, anche perché ad esso era indirizzata la lettera dell’avvocato Valerio Vartolo per dirgli: ciao Valerio, ci conosciamo virtualmente, siamo amici sul social di Zuckerberg, e ci siamo incrociati in eventi organizzati dalla testata che mi ospita, memorabile quello per la presentazione del libro di giornalista sportivo Riccardo Cucchi, scoprii che ci accomuna la passione calcistica, trovai molto acute alcune tue osservazioni, che partendo dal calcio spaziavano in un altro valore condiviso la legalità.

Iniziai a prestare attenzione ai tuoi post, sempre molto acuti e puntuali. Adesso la tua lettera sul ruolo della buona politica e di noi elettori sulla nostra responsabilità quando scegliamo i rappresentanti. Ti ripeto una locuzione a me cara, “condivido anche la punteggiatura”. Soprattutto nel pensiero che la “buona politica”, passa attraverso la scelta dei nostri amministratori, i quali dopo l’emergenza virus, dovranno affrontare quella sociale …









