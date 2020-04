Marsala, ospite di una Rsa tenta di togliersi la vita. Interviene la polizia

Questa volta il Coronavirus non c’entra. Ma si sono avuti momenti di paura questa mattina in una Rsa di Piazza Pizzo, a Marsala, per le intemperanze di una ospite della comunità.

La donna, con forti disagi psichici, oltre ad andare in escandescenza pare che abbia minacciato di togliersi la vita tagliandosi le vene con un pezzo di uno specchio che aveva frantumato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del vicino commissariato di via Verdi, che insieme agli operatori del 118, sono riusciti a calmare gli animi e portare la situazione sotto controllo.









