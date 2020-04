Marsala, i “buoni spesa” si utilizzano solo in supermercati e farmacie convenzionate. Il Comune invita ad aderire all’iniziativa

Prosegue a Marsala la distribuzione dei “buoni spesa” per le famiglie in difficoltà economiche. I buoni si possono utilizzare solo nelle farmacie e nei negozi convenzionati con il Comune, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale.

I negozianti che non hanno aderito all’iniziativa sociale lo possono ancora fare e, pertanto, il Comune di Marsala rinnova l’invito a convenzionarsi ad altri esercizi commerciali che trattano alimenti e beni essenziali in genere. Quando si parla di prodotti di prima necessità, evidenzia l’assessore Clara Ruggieri, non bisogna solo pensare ad alimentazione e igiene, ma anche a quanto occorre per diversi bisogni pure primari per la famiglia, come ad esempio la bombola del gas o la ricarica telefonica”.

I negozianti che vogliono accreditarsi – consentendo così di utilizzare i “buoni spesa” anche nel proprio esercizio commerciale …









Leggi la notizia completa