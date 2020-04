L’Europa da il via libera al Recovery fund: ma cosa prevede l’accordo?

Il Consiglio europeo ha trovato un accordo sulle misure economiche da utilizzare per far fronte alla crisi provocata dall’emergenza Coronavirus: via libera al Recovery fund. Come spiegato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, i capi di Stato e di governo della Ue hanno dato mandato alla Commissione europea per presentare una proposta dettagliata sul Recovery fund. L’intesa – ancora parziale e tutta da affinare – è arrivata nella serata di oggi, giovedì 23 aprile, dopo circa quattro ore di riunione in teleconferenza.

L’accordo sul Recovery fund è la grande novità del giorno, a fronte dei tre strumenti che avevano già ricevuto un informale via libera nel vertice dell’Eurogruppo di due settimane fa: Mes, finanziamenti Bei e Sure. Resta da definire, peraltro, come si finanzierà il Recovery fund. Bisognerà trovare un “equilibrio” tra prestiti …









