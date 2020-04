L’estate e il coronavirus: adesso spuntano le cupole in bamboo. Le immagini

E’ il tempo delle proposte più diverse per poter andare a mare, questa estate, l’estate del coronavirus, mantendendo il distanziamento sociale, cosa in spiaggia quasi impossibile.

In vista dell’estate, si cercano soluzioni che consentano di andare in spiaggia ma mantenendo un certo distanziamento sociale. Dopo la proposta delle cabine in plexiglass, ora un team di architetti romani ha progettato cupole in bamboo removibili con doccia interna.

Gli architetti dello studio Obicua hanno progettato zone protette in spiaggia a forma di cupola con vasche e docce di acqua salata. All’interno un diametro di 4 metri.

Abbiamo ideato questo progetto in risposta ai problemi che andranno ad affrontare gli addetti ai lavori sulle loro spiagge per rispettare le distanze di sicurezza ma cercando di mantenere quel senso di libertà che i bagnanti ricercano in una giornata da passare in spiaggia”, ha spiegato Valerio Campi co-founder …









Leggi la notizia completa