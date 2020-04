In Sicilia la Regione non riesce a sbloccare le domande di cassa integrazione

Moriremo non per il virus, ma per la burocrazia.

In Sicilia la Regione non riesce a sbloccare le domande per la cassa integrazione in deroga. Per questa misura di sostegno alle piccole imprese, infatti, serve l’autorizzazione all’Inps dalla Regione.

Pratiche passate, fino ad ieri: zero. Oggi dovrebbero partire i primi provvedimenti.

“Nonostante la costituzione di una task force di ben 138 persone istituita dalla Regione Siciliana per esitare le pratiche, ad oggi la mancata erogazione della cassa integrazione in deroga per l’emergenza coronavirus è l’ennesima costatazione di come il sistema burocratico amministrativo abbia compiuto l’ennesimo flop, infatti neanche uno degli assegni ai 135 mila lavoratori delle 33 mila aziende che ne hanno fatto richiesta è stato ancora emesso. Ancora nessuna pratica dalla Regione e trasmessa all’Inps, che a sua volta dovrà lavorare ogni singola pratica senza alcuna certezza sui tempi& …









Leggi la notizia completa