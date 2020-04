Il coronavirus passa anche dagli occhi 

Il virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia Covid-19, è attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti contagiati.

È quanto emerge da una ricerca pubblicata dalla rivista Annals of Internal Medicine e realizzata dai ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Partendo da un tampone oculare prelevato tre giorni dopo il ricovero da una paziente positiva al virus, che presentava una congiuntivite bilaterale, i ricercatori dello Spallanzani sono riusciti a isolare il virus, dimostrando così che esso, oltre che nell’apparato respiratorio, è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive.

«Questa ricerca dimostra che gli occhi non sono soltanto una delle porte di ingresso del virus nell’organismo, ma anche una potenziale fonte di contagio», ha spiegato Concetta Castilletti, responsabile dell’Unità operativa Virus emergenti dello Spallanzani, «ne deriva la necessità di un uso appropriato di dispositivi di protezione».









