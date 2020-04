Finanziaria, ANCI Sicilia: “Necessario avere garanzie sui trasferimenti agli Enti Locali”

“Raccogliendo l’allarme che viene con forza dai sindaci dei diversi territori della Sicilia, manifestiamo forte preoccupazione per i rischi legati a possibili scelte operate sulla Finanziaria e sul Bilancio regionale in merito alle risorse da destinare agli Enti locali”. Ha dichiarato Leoluca

Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“E’ necessario che i trasferimenti destinati ai Comuni, oggetto nel corso degli anni di significativi tagli, non siano – continua il presidente Orlando – ulteriormente ridotti nell’attuale difficile fase. È indispensabile che tali risorse siano individuate tra fondi regionali non soggetti a vincoli relativi a

futuri accordi e non derivanti da risorse europee di dubbia utilizzazione. Evidenziamo le medesime perplessità sull’utilizzo dei fondi europei anche in riferimento agli altri interventi previsti”.









