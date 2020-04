Erice, il comune avvia la distribuzione delle mascherine alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale di Erice ha stabilito di mettere a disposizione della cittadinanzaun’importante fornitura di mascherine di tipo chirurgico ricevute dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. L’iniziativa, che ingloba quella già comunicata ed avviata, riguardante la distribuzione domiciliare ad immunodepressi e pazienti oncologici, seguirà precise linee guida a tutela della salute pubblica.

I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti dai volontari della Protezione Civilecomunale:

A cittadini immunodepressi e pazienti oncologici in maniera domiciliare, previa richiesta scritta corredata da certificato medico da presentare via e-mail come già specificatoqui;

A cliniche, case di riposo e comunità alloggio per anziani e disabili psichici, in maniera domiciliare, senza necessità di richiesta;

Ai cittadini delle Frazioni, senza necessità di richiesta, in questo modo: Erice Capoluogo tramite responsabile Protezione Civile comunale; Ballata tramite referente delegato dalla Sindaca; Napola …









