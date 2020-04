Covid. L’Asp di Trapani compra 250 mila euro di reagenti e tamponi

L’Asp di Trapani ha comprato reagenti e tamponi per oltre 250 mila euro. Serviranno per eseguire gli esami per accertare la presenza del coronavirus in persone asintomatiche o che sono venute in contatto con altre positive al Covid 19.

In precedenza l’Asp aveva effettuato un’altra fornitura di mascherine, tute,occhiali, guanti, i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid.

Intanto l’Associazione “Paceco Soccorso” trasporterà sangue e campioni biologici e organici da e per gli ospedali di Alcamo e Salemi.

E’ quanto stabilisce una convenzione stipulata dall’Asp di Trapani con l’associazione. Il servizio era già attivo in favore dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani ed è stato esteso, fino al marzo 2021, per gli altri due ospedali.

Si prevede una spesa ci circa 34 mila euro con circa 150 trasporti da Salemi e 400 da Alcamo.

Le tariffe dei trasporti sono state calcolate sulla base di quelle …









Leggi la notizia completa