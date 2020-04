Covid-19:in Sicilia 2.301 casi,14 in più – Agenzia ANSA

Covid-19:in Sicilia 2.301 casi,14 in più Agenzia ANSACoronavirus in Sicilia, scendono ancora i nuovi contagi: calano i ricoveri e aumentano i guariti Giornale di SiciliaCoronavirus in Sicilia, contagi ancora in calo mentre aumentano i guariti Gazzetta del SudCoronavirus, in Sicilia frenano ancora i nuovi casi: 14 in più. Crescono i guariti, 24 La RepubblicaCoronavirus: in Sicilia 2.301 gli attuali positivi (+14) e diminuiscono ancora i ricoveri La SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa