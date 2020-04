Covid-19, Giuseppe Egitto lancia #ripartidafacebook, community solidale e gratuita

Sostenere in maniera pratica e concreta la rete di piccole e medie imprese e attività locali, attraverso una community solidale e gratuita dove poter apprendere suggerimenti e consigli pratici per far riartire gli esercizi commerciali una volta cessate le restrizioni rese necessarie dall’emergenza Covid-19, ripartendo da Facebook. E’ l’iniziativa del giovane imprenditore castelvetranese Giuseppe Egitto, CEO della startup Saally, che con “Riparti da Facebook”, metterà a disposizione di tutti gli interessati strumenti, competenze e risorse in ambito digital marketing e local business acquisite e consolidate negli anni attraverso lo studio dell’algoritmo di Facebook e l’analisi di oltre 500.000 pagine social di PMI e local business.

Saally, startup selezionata da LUISS EnLabs, il Programma di Accelerazione di LVenture Group, è infatti attiva nella automazione dei social media delle PMI, grazie a una piattaforma semplice ed intuitiva sviluppata dal team …









