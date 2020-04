Coronavirus, scende da tre giorni il numero dei malati. Riapertura, ipotesi 11 maggio i negozi e 18 i ristoranti

Purtroppo continua a fare tante vittime il Coronavirus in Italia. Sono più di 25 mila le persone morte. Nel nostro Paese si contano 25.085 vittime con un incremento di 437 in 24 ore. Martedì l’aumento era stato di 534.

I DATI – Fa da contraltare al dato negativo delle vittime quello, invece, positivo del calo dei malati di coronavirus. Sono infatti 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno al giorno precedente, quando erano scesi di ben 528 unità. E’ il terzo giorno di calo consecutivo dei malati. Ancora un nuovo record di guariti in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto al giorno prima, quando l’aumento era stato di 2.723. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a martedì. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno e 81.510 sono quelli in isolamento …









