Coronavirus, negativi i tamponi per due infermieri a Pantelleria 

Pantelleria, isola ancora non toccata dal coronavirus, è stata con il fiato sospeso per qualche ora. Due infermieri in servizio all’ospedale Nagar erano risultati positivi al test sierologico. E’ successo per loro quello che è accaduto per le cinque persone della Rsa Morana di Marsala. Il test sierologico ha fatto accendere un campanello d’allarme, si sono fatti pertanto subito i tamponi, e l’esito, comunicato oggi dall’Asp, è negativo.

Negativi anche i tamponi per le persone che si erano messe volontariamente in quarantena.

Pantelleria, pertanto, rimane ancora, come Favignana, uno dei pochi comuni che ha registrato zero nella casella dei positivi al coronavirus.











