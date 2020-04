Coronavirus, l’Asp di Trapani: “Ecco la situazione epidemiologica a Salemi”

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani risponde con una nota alle richieste avanzate dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti,in relazione alla situazione epidemiologica della città di Salemi e alla possibile evoluzione della situazione sanitaria sul territorio.

In particolare – si legge nella nota – si conferma che i tamponi effettuati fino ad ora sono stati quelli necessari per identificare la catena dei contatti dei quattro focolai individuati nel periodo in interesse al fine di circoscrivere compiutamente la diffusione del contagio. Nello specifico sono stati effettuati complessivamente 155 tamponi di cui 4 da ripetere, 14 in corso e 11 da fare.

In relazione alla lamentata frammentata e sporadica comunicazione degli esiti dei tamponi – continua la nota – si evidenzia che tale anomalia non è mai dipesa da questa Azienda, poiché i tamponi sono processati dai laboratori accreditati e riconosciuti, dislocati a Palermo. I referti sono stati comunicati immediatamente …









