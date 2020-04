Coronavirus, Campobello: non si farà più la spesa in ordine alfabetico

In seguito alle ultime incoraggianti risultanze derivanti dall’analisi della situazione epidemiologica di Campobello, il sindaco Giuseppe Castiglione preannuncia la sospensione delle misure restrittive riguardanti la regolamentazione dell’accesso dei cittadini negli esercizi commerciali secondo il criterio alfabetico, a partire dal prossimo 27 aprile.

Grazie proprio all’osservanza, da parte della stragrande maggioranza dei cittadini campobellesi, delle misure di sicurezza emanate a livello statale, regionale e comunale, aventi tutte la medesima finalità di contenere quanto più possibile la diffusione del contagio, è stato possibile infatti contenere il numero dei contagiati a Campobello a soli 5 casi, scongiurando l’esplosione di un focolaio d’infezione che avrebbe potuto comportare molti più contagi con grave pericolo per la salute e la vita dei cittadini.

Attraverso il report statistico del numero di persone rientrate a Campobello e poste in quarantena a partire dal 26 febbraio scorso,









