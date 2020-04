[CC] Le ultime news dal Krotonese

Isola di Capo Rizzuto (KR) – Arrestato perché deteneva un’arma con matricola abrasa.

I carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 26enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore. Il ragazzo è stato trovato in possesso anche di 0,73 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone.

Petilia Policastro (KR) – Rissa e lesioni personali – tre arresti ed una denuncia.

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nella serata di ieri, sono intervenuti nella frazione Camellino, in seguito ad una rissa scaturita, per futili motivi, tra i componenti di una famiglia del posto, terminata con il ferimento di due di loro.

I militari hanno proceduto all'arresto di tre di loro e alla denuncia









