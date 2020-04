Trapani, domani il primo consiglio comunale in videoconferenza

Per la prima volta nella sua storia, il Consiglio comunale di Trapani si riunirà in videoconferenza. Il consesso civico è stato convocato per domani alle 15. Le altre sessioni, invece, sono state convocate per il 27 e il 30 aprile sempre allo stesso orario.

L’ordine del giorno riporta la modifica delle commissioni consiliari speciali V e VII con l’inversione tra i consiglieri La Porta e Patti; l’adesione del Comune di Trapani al Distretto del Cibo «Born in Sicily Routes – Val di Mazara», già approvata dalla Giunta lo scorso mese; e tante proposte di tipo prettamente economiche.

Nel dettaglio: «prime misure urgenti in materia di tributi locali. Differimento per l’anno 2020 dei termini di versamento della TOSAP, dell’imposta comunale sulla pubblicità e della TARI»; modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), inerente la TARI; modifica dell’articolo 51 (esenzioni) del regolamento TOSAP.

Inoltre, la modifica …









Leggi la notizia completa