Raffica di furti nelle seconde case a Triscina. Stamattina saccheggiata la via 49

Raffica di furti a Triscina negli ultimi giorni ed adesso la gente ha paura che il fenomeno possa prendere una piega ancora più grave, in considerazione delle misure restrittive che impediscono di recarsi presso le seconde case. Era già da qualche settimana che si registrava un aumento delle denunce di furti nelle abitazioni, ma nella giornata di ieri si è registrato un vero e proprio assalto alle case della via n° 49, lato mare, dove ben sei abitazioni sono state svaligiate. Al di là del valore materiale di quelle che sono gli oggetti asportati come varie suppellettili di cucina e piccoli elettrodomestici, rimangono i danni agli infissi e la fastidiosa sensazione di violazione della propria intimità. In tal senso i cittadini chiedono alle forze dell’ordine un piano di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati predatori con l’ …









