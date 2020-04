Petrosino, D’Alberti: “Abbiamo acquistato mascherine per gli indigenti”

Mascherine per gli indigenti, a Petrosino. E’ un’iniziativa del consigliere d’opposizione, Vincenzo D’Alberti. Il Comune ha infatti acquistato un sacco di mascherine.

Su iniziativa del Gruppo consiliare di Minoranza Adesso il Futuro, condiviso anche dal Gruppo Cambia Petrosino, è stato proposto l’acquisto di 2200 mascherine da donare ai cittadini in difficoltà economica che hanno fatto richiesta delle misure di sostegno erogate dal comune.

Grazie al sollecito del Vice Sindaco ci si è attivati presso la Protezione Civile per ottenere ulteriori 800 mascherine già consegnate.

“Abbiamo voluto pensare ai cittadini che, in questo estremo momento di difficoltà economica, si trovano a non percepire alcun reddito ed hanno difficoltà nel reperire questo fondamentale strumento di protezione individuale. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il Sindaco per la fiducia accordata e soprattutto gli Uffici Comunali per la disponibilità e il lavoro svolto nel reperire sul mercato questo …









