Pallacanestro Trapani smentisce di aver avviato transazioni con i propri tesserati

In merito a quanto pubblicato in data odierna sul portale Spicchi d’arancia, secondo cui i dirigenti di Trapani “stanno definendo le transazioni degli accordi in essere coi propri tesserati sulla base dell’80% del totale, in controtendenza rispetto alle indicazioni di LNP ai club” (accordi sulla base del 70%) la Pallacanestro Trapani intende precisare e chiarire quanto segue:

1- Nessun dirigente ha avviato, ne tantomeno definito, alcuna transazione coi giocatori o lo staff tecnico. Il club si è dato dei piani di lavoro sulla definizione dei contratti, partendo dai dipendenti, dai collaboratori e dallo staff del settore giovanile per poi chiudere con staff e atleti della prima squadra con cui ad oggi, meglio ribadirlo, non è stata intrapresa alcuna trattativa.

2- Il presunto accordo transattivo sulla base dell’80% del totale non ha nessun fondamento e, per quanto ci risulta, tale informazione è totalmente errata.

