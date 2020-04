Obiettivo Città attacca l’amministrazione : Coronavirus,pratiche “democristiane” e democrazia in quarantena

Un gravissimo “vulnus” anti democratico si sta consumando nelle stanze del potere al Comune di Castelvetrano .

Le riunioni di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono state sospese a causa dell’Emergenza Coronavirus quanto le stesse avrebbero dovuto e potuto continuare o da remoto o in condizioni di sicurezza con tutti i Consiglieri e la Giunta in una sede idonea o nella stessa Aula Consiliare con rappresentati limitati per Gruppi Politici ed Esecutivo come tra l’altro avviene nel Parlamento nazionale Camera e Senato . Questo stato di congelamento della espressione democratica non può più essere tollerata.

Il Gruppo Consiliare di Obiettivo Città stigmatizza la ulteriore melina attuata dai vertici istituzionali che non danno seguito nemmeno ad una richiesta proveniente dai capi dell’Amministrazione (sindaco e vicesindaco) per una riunione collegiale con tutti i gruppi politici per porre la basi della costituenda Unit& …









Leggi la notizia completa