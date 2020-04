“No a sconti di Pena, mascherati, per i mafiosi”.Il mazarese Ivano Asaro lancia petizione online su change.org

Un nostro lettore, il dott. Ivano Asaro, ha lanciato una petizione online sul noto sito change.org, invitando i cittadini a firmarla, avente come oggetto: “No a sconti di Pena, mascherati, per i mafiosi al 41bis”. La petizione è diretta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Ministro dell Giustizia, Alfonso Bonafede. Cosi si legge nella petizione:

“La grave Crisi a cui il CoronaVirus ci ha costretto ci sta rendendo tutti più deboli e tutti più soli. In questo contesto di enorme difficoltà e smarrimento la notizia che i boss mafiosi potrebbero, per incompatibilità con il regime carcerario, e per il rischio legato alla sanità delle carceri, scontare in casa parte della pena è un rischio enorme: un vero e proprio pericolo sociale.

Fame, disperazione, cieca burocrazia sono l’humus ideale in cui germoglia …









Leggi la notizia completa