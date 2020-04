Marsala, c’è attesa per i tamponi sul coronavirus alla Rsa Morana 

Si sapranno tra poco i risultati dei tamponi effettuati sulle cinque persone trovate positive al test sierologico alla Rsa Morana di Marsala.

Una vicenda che ieri ha creato molto allarmismo in città, ma che è sotto controllo – dicono all’Asp – e rientra negli esami a tappeto che la Regione Siciliana ha predisposto in tutte le Rsa isolane, per evitare il ripetersi di casi come quelli degli ospizi e delle strutture a Palermo o Catania.

La clinica Morana ha attivato da tempo tutti i controlli di sicurezza, ulteriormente rafforzati dopo l’esito del test sierologico.











