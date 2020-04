M5S, espulso il deputato regionale Tancredi. Tensione nel gruppo all’Ars

Espulso dal Movimento 5 stelle il deputato regionale Sergio Tancredi. Il provvedimento dei probiviri è stato notificato al deputato tre giorni fa e il capogruppo all’Ars Giorgio Pasqua ha chiesto al segretario generale dell’Ars Fabrizio Scimé di poter cambiare il nome in commissione Bilancio in quota 5 stelle. Arriva quindi a una conclusione la guerra intestina al gruppo tra una fronda guidata da Tancredi, e composta da altri deputati come Angela Foti, Elena Pagana, Valentina Palmeri e Matteo Mangiacavallo, che chiedono un maggiore dialogo con il governo Musumeci e la maggioranza.

Tancredi formalmente è stato espulso per non aver restituito parte dello stipendio al Movimento. Tancredi, che da un anno circa non restituisce questa parte di stipendio, si è sempre giustificato dicendo che aveva una causa in corso con l’ex deputato Antonino Venturino che gli ha chiesto un risarcimento danni da 50 mila euro. Ma il …









