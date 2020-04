L’emergenza coronavirus e la buona politica che manca ad ogni livello

L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando ha reso ancora più evidente quanto manchi, oggi, la (buona) Politica.

Il Governo nazionale non si è limitato a farsi guidare dalla scienza – scelta legittima e sacrosanta – ma ha appaltato alla scienza ogni decisione, – peraltro il “rimanere a casa” è sembrata l’unica decisione – come se il Paese fosse un gran laboratorio e come se non fosse precisa responsabilità della Politica contemperare i vari interessi, molti dei quali non possono essere oggetto di attenzione di virologi e epidemiologi.

Nelle varie regioni abbiamo assistito a decisioni spesso contraddittorie, prive di senso, alcune delle quali improntate ad una smaccata propaganda, perché –oggi- le visualizzazioni sui social dei vari governatori e dei politici in genere sono il nuovo metro della “qualità” della Politica.

In più, spesso, si & …









Leggi la notizia completa