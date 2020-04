La peste non conosce eroi. Intervista a Fulvio Abbate

di Marco Marino

Ogni epidemia che ci colpisce segnala i cortocircuiti della nostra memoria. È uno strano paradosso, pensiamoci. Sebbene le pestilenze siano eventi più che ricorrenti nella storia umana, finiamo sempre per dimenticarcele; una volta terminate, scompare del tutto l’istinto che ci spinge a temerle. E nonostante, di volta in volta, siano causa delle medesime conseguenze, per noi ogni peste è una peste nuova.

Si intitola così, La peste nuova (La Nave di Teseo; da oggi in ebook), l’ultimo romanzo di Fulvio Abbate. Che riscrive radicalmente un suo libro di ventiquattr’anni fa, La peste bis, dichiarata parodia alta della Peste di Albert Camus.

Ci ritroviamo subito a girovagare per la città in preda al morbo, attraverso lo sguardo disincantato di un inventore di barzellette, tale Guido Battaglia. D’un tratto Battaglia viene assalito da due avvenenti e smaliziate sorelle che lo …









