Italia, coronavirus: le nuove regole per negozi di abbigliamento, turismo, cultura

Con l’avvio della fase 2 ripartirà l’attività delle imprese e di alcuni negozi, in particolare abbigliamento e calzature. Soltanto in un secondo momento saranno invece riaperti i centri commerciali. Poi anche bar, ristoranti, cinema, teatri. Ultime le discoteche.

Verranno aperti tutti i negozi al dettaglio che sono in condizioni di garantire la sicurezza di personale e clienti con mascherine e guanti, la distanza di un metro, le file all’esterno, i dispenser per il disinfettante alle casse. Tra le misure allo studio per ridurre l’affluenza si pensa di prolungare gli orari ed estendere le aperture 7 giorni su 7, per quei negozianti che saranno in condizione di sostenere le spese.

Chi vende vestiti dovrà occuparsi della sanificazione dei camerini e i vestiti che saranno provati dovranno poi essere sanificati.

Per sostenere il turismo si stanno studiando percorsi …









Leggi la notizia completa