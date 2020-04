Il Tricolore illumina l’ISMETT di Palermo, l’istituto impegnato nella ricerca del vaccino contro il Coronavirus

La Rete di operatori inerenti al Settore Organizzativo PRO (Partner Rete Operativa), istituita a Palermo, in forma totalmente gratuita e coordinata da Vincenzo Montanelli, a sostegno delle Istituzioni impegnate a vario titolo nella lotta contro il Covid-19, con il plauso del Presidente della Regione Nello Musumeci, illuminerà con il Tricolore l’edificio dell’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo (via Ernesto Tricomi, 1), fino al 27 aprile 2020 (dalle ore 20.00 alle ore 4.00).

Il gesto simbolico vuole testimoniare sostegno e riconoscimento a tutti coloro che hanno dato e continuano a dare il proprio contributo nella ricerca scientifica, unica arma concreta in questa lotta che coinvolge l’intera umanità.

L’unica speranza di riuscire a contenere, e dunque gestire, la pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 risiede negli studi e nelle sperimentazioni che, da settimane, coinvolgono i principali centri deputati in tutto …









