I CARABINIERI SCOVANO UN ARSENALE DI ARMI CLANDESTINE.

Scattano le manette per un 39enne del posto gravemente indiziato di avere minacciato un cittadino extracomunitario per questioni economiche mediante l’utilizzo di armi.

Un fucile modificato a canne mozze marca BENELLI risultato rubato e 4 pistole clandestine (prive di matricola o mai censite): una semiautomatica J.P. SAUER & SOHN.SUHL cal. 7.65; una semiautomatica BROWNING cal.7,65; una semiautomatica BERETTA cal.6,35; un revolver priva di marca e matricola, oltre a numerose cartucce di vario calibro.

E’ questo l’arsenale scovato e sequestrato dai Carabinieri della locale Stazione in casa di R.S., trentanovenne residente a Trentola Ducenta. L’uomo è stato incastrato grazie all’immediata attività info-operativa condotta dai Carabinieri di Trentola Ducenta sul territorio che, conseguentemente ad una denuncia querela per minaccia grave e percosse sporta presso i Carabinieri di S. Marcellino da un cittadino extracomunitario a carico dell’indagato, hanno fatto …









