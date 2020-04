Epurazioni a Cinque Stelle, fatto fuori anche il mazarese Tancredi 

Nella faida interna al partito dei Cinque Stelle è tempo di epurazioni. E così dopo Giarrusso, arriva l’espulsione del deputato regionale di Mazara Sergio Tancredi. Anche per lui l’accusa è la stessa: non rendiconta nè resituisce i soldi in più della sua ricca indennità all’Ars. Tancredi si è sempre difeso dall’accusa dicendo che deve i danni per una causa che ha perso contro un altro ex Cinque Stelle, Venturino.

Ma al di là di questo, è evidente che i Cinque Stelle stanno litigando su tutto. Ultimamente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il bilancio, su cui Tancredi chiedeva maggiore dialogo con la maggioranza guidata da Musumeci, insieme ad altri deputati come l’alcamese Valentina Palmeri, Angela Foti, Elena Pagana e Matteo Mangiacavallo.

L’ultima rendicontazione di Tancredi, come si vede dal sito tirendiconto.it, è di Dicembre 2018.











