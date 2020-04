Emergenza Covid in provincia di Trapani, amministratori locali scrivono a Conte

I consiglieri comunali Marzia Patti (Trapani), Eleonora Milazzo (Marsala), Anna Allegro (Alcamo), Francesca Scimemi e Giuseppe Vultaggio (Salemi) e gli assessori Leonardo Bascone (Salemi) e Federica Gallo (Paceco), tutti aderenti al Comitato Amministratori Regione Sicilia, del quale è portavoce Gianfranco Gentile, Presidente del consiglio comunale di Pettineo, hanno sottoscritto, insieme ad altri 179 amministratori, questa lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte:

“La situazione emergenziale in cui versa il nostro Paese è molto delicata ed è per questo che giornalmente le Istituzioni, le forze dell’ordine, il personale sanitario, i volontari e quanti si stanno adoperando per il bene delle nostre comunità, hanno profuso il massimo impegno e con la fattiva collaborazione dei territori, l’Italia sta fronteggiando questa pandemia che da diverse settimane ha cambiato radicalmente il nostro stile di vita e le nostre abitudini.

Purtroppo, assistiamo quotidianamente a rimbalzi di responsabilit& …









