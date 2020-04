DROGA IN CASA: I CARABINIERI ARRESTANO 48ENNE

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cefalù, a Campofelice di Roccella hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio C.A., 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

I militari nel corso di un servizio antidroga, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rivenendo 7 piante di canapa indica e 230 grammi di marijuana, già essiccata all’interno di alcuni barattoli in cucina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e trasmessa al laboratorio analisi di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.









