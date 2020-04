Covid-19, due docenti trapanesi a Brescia raccontano la loro toccante esperienza

Hanno lasciato la propria amata terra, a 1560 km di distanza dalla loro Trapani. Appartengono a quell’ampia fascia di trapanesi lontani dai propri affetti, dalla cultura, dai profumi identificativi: Leonardo e Maria Grazia raccontano ai nostri microfoni la loro esperienza nelle zone più colpite dal Coronavirus, nella provincia bresciana. Sono entrambi docenti, residenti adesso a Carpenedolo, centro di 13.000 anime. Dalla percezione del pericolo, il 25 Febbraio in cui la Lombardia viene dichiarata zona gialla, fino alla paura: anche questa ha una data. L’8 Marzo la regione lombarda è zona rossa. Convivere con la paura e ritrovarsi accanto «i nostri vicini di casa. Visto che eravamo relegati in casa abbiamo stretto rapporti più confidenziali con loro ma con le dovute distanze sociali. Sono stati coinvolti in prima persona con il COVID-19 perdendo familiari ed amici». E ancora: le preoccupazioni di altri residenti della zona verso i …









Leggi la notizia completa