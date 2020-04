Coronavirus, tutti negativi i tamponi alla Rsa Morana di Marsala 

Tutti negativi i tamponi alla Rsa Morana di Marsala. Sono appena arrivati i risultati. Si tratta di cinque persone che si pensava avessero il coronavirus, dato che per loro l’esame sierologico era positivo.

Da qui l’accertamento ulteriore, che ha escluso ogni caso di coronavirus. Quindi è probabile che le cinque persone abbiano contratto il virus in forma asintomatica e ormai sono completamente guariti.

Ieri mattina a Marsala su Whatsapp girava un messaggio molto allarmato sulla Rsa Morana, ma in realtà da subito sia l’Asp di Trapani che l’azienda avevano circoscritto quanto stava accadendo.









Leggi la notizia completa