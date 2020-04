Coronavirus: scrive Joseph, marsalese indignato e preoccupato per la chiusura dell’ospedale “Paolo Borsellino”

Scrive Joseph, cittadino marsalese indignato, che dice la sua sull’emergenza Coronavirus ed esprime tutta la sua preocupazione per l’attuale smantellamento dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

“Volevo dire la mia a proposito dell’emergenza Coronavirus a Trapani ed in particolare a Marsala, dove, a due mesi dall’emergenza, tutto l’ospedale “Paolo Borsellino” é stato smantellato in tutti i suoi reparti e trasformato in ospedale covid-19 per ospitare, secondo i dati ufficiali della Regione Siciliana, solo sette pazienti positivi ed uno in terapia intensiva.

Mi chiedo, che ne sarà di tutti quei pazienti che erano in cura presso l’ospedale “P. Borsellino” o che avevano prenotato una visita specialistica da tanto tempo?

Con questo passo ci si salverà dal covid-19, ma si portà morire per mancanza di cure appropriate o peggio ancora per paura di andare in un ospedale”.

Joseph – Un cittadino marsalese indignato









Leggi la notizia completa