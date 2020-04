Coronavirus, l’aereo per Lampedusa e Pantelleria è pieno e i passeggeri lo fermano

A Punta Raisi 60 passeggeri erano pronti per imbarcarsi nell’unico volo rimasto per Lampedusa e Pantelleria, con lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

La compagnia che effettua il volo in regime di continunità territoriale è la Dat. Prima della partenza sono iniziate le proteste da parte dei passeggeri che si sono rifiutati di salire a bordo dell’aereo, perché non era assicurata la distanza minima tra i passeggeri, visto che l’aereo era tutto pieno.

La tensione è aumentata e sono arrivate le forze dell’ordine, tra l’altro il volo è utilizzato da molti militari che prestano servizio delle due isole. La compagnia alla fine ha fatto partire dall’isola pelagica un altro aereo e ha diviso i passeggeri su due voli.

Il primo con 33 passeggeri è partito alle 18,30, ha fatto scalo a Lampedusa e poi si è diretto a Pantelleria. Il secondo, invece, è partito alle 20.30 in direzione solo di …









