Coronavirus, in Sicilia diminuiscono ancora i ricoveri (-16) e aumentano i guariti (+18) rispetto a ieri

Continuano a diminuire i ricoveri di persone malate da Coronavirus in Sicilia, -16 pazienti, ma anche quelli in terapia intensiva e crescono le persone guarite: sono 388 con un +18 registrato nelle ultime 24 ore.

Sono numeri, dunque, che continuano ad essere confortanti quelli che riepilogano il quadro della situazione nell’Isola, con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi (mercoledì 22 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 58.732 (+3.639 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.883 (+48), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2).

Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

