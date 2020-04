Come stanno vivendo i bambini questo buio periodo di reclusione?

“E’ tempo di reimpostare la rotta della nostra vita” ( Papa Francesco): iniziamo dai bambini

[di Graziella Zizzo] Stiamo vivendo una esperienza collettiva traumatica che in pochi giorni ha radicalmente modificato la nostra vita, mandato in frantumi tutte le nostre certezze, buttandoci in una condizione psicologica di angoscia, impotenza ed estrema fragilità.

Come stanno vivendo i bambini e gli adolescenti questo buio periodo di reclusione?

Sembra che a pagare il prezzo più alto dell’isolamento e del distanziamento sociale che l’ epidemia ci impone, siano i bambini, e soprattutto i più piccoli (quelli che rientrano nella fascia di età 0-6 anni) perché non hanno ancora gli strumenti cognitivi per dar senso a tutto quel che sta accadendo, perché più permeabili alle ansie degli adulti e perché sono quelli che più hanno bisogno di movimento, gioco e contatto …









