“Borrometi ha detto il falso alla Commissione Antimafia” 

L’antefatto. Il noto giornalista “antimafia” Paolo Borrometi, ascoltato in Commissione Regionale Antimafia sui fatti che hanno portato allo scioglimento del Comune di Scicli per mafia, sprofonda in una insolita e persistente amnesia.

A destare perplessità al Presidente Claudio Fava, la campagna pesante di Borrometi a favore dello scioglimento del Comune. Obiettivo centrato, anche se poi le accuse alla base dello scioglimento del Comune evaporeranno.

Alla domanda precisa e circostanziata del Presidente Claudio Fava sulle ragioni della mancata pubblicazione di un appello redatto dai giudici Santiapichi e Rizza, contrari allo scioglimento per mafia, Borrometi risponde: «A me pare sia stato pubblicato, e noi comunque abbiamo dato più volte voce a chi non voleva sciogliere quel comune, e ribadisco ancora una volta più volte abbiamo cercato di interloquire all’epoca con il sindaco Franco Susino, proprio per dargli possibilità di replicare».

Le …









