Il M5s ha espulso il parlamentare regionale Sergio Tancredi (nella foto di copertina). Il provvedimento è dei probiviri. “Non commento”, dice Tancredi che da tempo era entrato in rotta con parte del gruppo parlamentare per le sue posizioni più aperte al dialogo col governo regionale.

Tancredi, originario di Mazara del Vallo in provincia di Tapani, è alla sua seconda legislatura all’Assemblea regionale. Ha ricoperto pure l’incarico di capogruppo dei 5Stelle.









Leggi la notizia completa