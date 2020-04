Asp Trapani, nessuna “odissea” tra ospedali per cittadino con sospetto infarto

In riferimento a quanto riportato in data odierna da alcuni siti online locali: “Testimonianza di ‘lentezza inaccettabile’ nei soccorsi prestati ad un uomo con sospetto di infarto tra gli ospedali di Marsala e Trapani”; “Marsala, Giacomo Manzo racconta la sua “l’odissea” fra due Ospedali per un sospetto infarto”, la direzione aziendale dell’Asp di Trapani con una nota, precisa quanto segue.

Come è noto a tutti, dal 28 marzo la struttura marsalese non accetta più pazienti che non abbiano patologie correlate al Covid-19.

La scelta di convertire in “Covid-Hospital” il presidio ospedaliero “Paolo Borsellino “ di Marsala rientra in una pianificazione strategica regionale imposta dalla epidemia coronavirus.

Al riguardo è stato elaborato un piano organizzativo delle misure rivolte all’assistenza ospedaliera in considerazione delle risorse umane e delle attrezzature disponibili rispetto al …









Leggi la notizia completa