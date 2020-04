Tutti i cittadini interessati ad avere indicazioni sulle modalità di registrazione per eseguire il protocollo sanitario fine quarantena, notizie sui tamponi, indicazioni sul protocollo Covid-19, dichiarazioni di arrivo da altro territorio, richieste test covid-19, possono contattare l’Asp inviando una mail a:

epidemiologiatrapani@gmail.com; uocspemp@gmail.com; uocpemp@asptrapani.it; uocspemp@gmail.com, oppure inviando un sms al: 348 2297435 o telefonando al numero fisso del Dipartimento di Prevenzione: 0923. 543027 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30.

L’articolo Asp Trapani: come fare per avere notizie sui tamponi sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa