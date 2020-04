Amianto, cyclette e divani: periferie piene di rifiuti

Circa un mese fa avevamo pubblicato una galleria fotografica con la quale denunciavamo lo stato di incuria delle periferie di Castelvetrano che vengono costantemente inondate dai rifiuti più disparati quali televisori, frigoriferi, water, copertoni ecc . (Ne avevamo parlato qui)

A distanza di questo breve lasso di tempo e quasi negli stessi punti già evidenziati in precedenza, le colonie di rifiuti speciali, tra cui anche recipienti in amianto e addirittura una cyclette, continuano a deturpare il nostro territorio. Quali siano le motivazioni che spingono alcuni cittadini a compiere tali gesti e a ripeterli nel tempo non è ancora chiaro poiché la situazione rimane sempre fuori controllo. Se è vero da un lato che non è possibile stabilire di chi sia la colpa, è probabile, più verosimilmente, che siano quasi certamente i soliti soggetti recidivi a compiere questi gesti e purtroppo, questi ultimi, non …









