Alcamo celebra la giornata mondiale del libro e dell’autore

Anche l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alcamo, il 23 aprile, celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore; un evento patrocinato dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Obiettivo è quello di scoprire il piacere della lettura e valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

Questa giornata è nota anche come Giornata del libro e delle rose, in riferimento alla “Festa di San Giorgio, i libri e le rose” che si tiene a Barcellona ogni anno. In occasione di questa ricorrenza, dedicata ai libri e alla lettura, i librai usano regalare una rosa per ogni libro venduto; rifacendosi a un’antica tradizione medievale legata alla festa di San Giacomo, patrono della città di Barcellona e della Catalogna, in cui gli uomini usavano regalare una rosa …









