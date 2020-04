37° Stormo, da Trapani transitate 17 tonnellate di materiale sanitario

Nelle Basi aeree l’emergenza “coronavirus” sta mettendo a dura prova la capacità di dare supporto logistico ai velivoli in transito presso tutto il territorio nazionale. In particolare, il personale militare impiegato presso gli ATOC (Air Terminal Operation Center) è costantemente impegnato nel fornire il necessario supporto ai velivoli che provengono da altri aeroporti nazionali o esteri, portando materiali, aiuti e personale specializzato per fronteggiare l’emergenza.

I velivoli dell’Aeronautica Militare, già in prima linea, sin dalle prime fasi della crisi, per il trasporto di pazienti in bio-contenimento, sono attualmente impegnati con continuità in un ponte aereo per recuperare e trasferire i materiali necessari alle regioni e ai centri maggiormente colpiti per la gestione dall’emergenza.

Anche presso il 37° Stormo è presente un ATOC che ad oggi ha gestito il transito di 11 velivoli; l'ultimo, arrivato nella









